‘Casus balina’ Norveç’te mutlu
Geçen hafta Norveç’in Inga köyünde balıkçılar tarafından üzerinde askılar olan bir beyaz balina bulunmuş, hayvanın Rus donanması tarafından eğitilmiş bir ‘casus’ olabileceği öne sürülmüştü.
Üzerindeki askıda ‘St. Petersburg’un malıdır’ yazılı balina, Norveç tarafından sahiplenildi. Norveç’teki Rolvsoy Adası sakinleri, balinanın yeni evinde çok mutlu olduğunu, kendisini çağıran insanlara yaklaşmaktan çekinmediğini söylüyor. NRK televizyonu da, balinaya bir isim bulunması için anket başlatıldığını duyurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle