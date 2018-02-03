Castro’nun büyük oğlu hayatına son verdi

Ülkenin resmi gazetesi Granma’da yer alan habere göre Castro’nun son aylarda derin depresyon tedavisi gördüğü belirtildi. Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi.
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