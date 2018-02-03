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    Castro’nun büyük oğlu hayatına son verdi

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    Küba’nın eski devlet başkanı Fidel Castro’nun büyük oğlu Fidel Castro Diaz-Balart (68) hayatına son verdi. Fransız AFP, Diaz-Balart’ın geçen perşembe intihar ettiğini açıkladı.

    Ülkenin resmi gazetesi Granma’da yer alan habere göre Castro’nun son aylarda derin depresyon tedavisi gördüğü belirtildi. Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , castro , küba
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