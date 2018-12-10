Cape Town'da son poz
Güney Afrika’nın Cape Town kentinde doğum gününü kutlamak için yüksek bir kayalığa çıkan Jolandi le Roux, kocasına poz verirken 150 metreden zemine çakıldı.
31’inci yaşgününde 150 metre yükseklikteki kayalıkların üstünde ‘güneşin üzerinden atlar’ gibi poz vermek isteyen Jolandi le Roux, zıpladıktan sonra dengesini kaybetti. Geçtiğimiz yıl evlendiği karısı gözleri önünde zemine çakılan 33 yaşındaki Andrew isimli koca, yardım için uçurumdan inmeyi denediyse de, başaramayınca kurtarma ekiplerine haber verdi. The Sun gazetesi, geçen sene eylül ayında evlenen Andrew ve Jolandi çiftinin sık sık dağcılık etkinliklerine katıldıklarını ve bu bölgeyi iyi tanıdıklarını yazdı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle