Canlı yayında muhabiri taciz eden adamın cezası belli oldu

Alex Bozarjian isimli muhabir canlı yayında yarışı aktarırken anons yaptığı sırada arkadan gelen bir koşucu tarafından tacize uğramıştı.

Yaşadığı karşısında şoka uğrayan muhabir birkaç saniye duraksadıktan sonra yayınına devam etmişti.

Muhabir daha sonrasında sosyal medyada, "Taciz ettin, objeleştirdin ve utandırdın beni. Hiçbir kadın çalışırken asla böyle bir şeye katlanmak zorunda kalmamalı" diyerek duygularını paylaşmıştı.

İsminin Tommy Callaway olduğu öğrenilen adamın cezası belli oldu. Tacizci Callaway, Savannah Sports Council tarafından kalıcı olarak yarışlardan men edildi.

Koşucunun önlüğündeki numara ile kontrol edildikten sonra kimliğinin tespit edildiği ve kendisinin bir 'Gençlik Bakanı' olduğu aktarıldı.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn