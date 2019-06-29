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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
29.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Cani baba 3,5 yaşındaki kızını hastanelik etti

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Cani baba 3,5 yaşındaki kızını hastanelik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A. (38), uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.’yı döverek hastanelik etti. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ertan A. 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, önceki gün gece yarısı sıralarında Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyünde meydana geldi. Ertan A., gece yarısı sıralarında uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.’yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı. S.A.’nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı.

Altınok’un eşi, polise giderek şikayetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.’yı ’ciddi darp’ suçundan gözaltına aldı.

Cani baba 3,5 yaşındaki kızını hastanelik etti

Mahkemeye çıkarılan Ertan A, “İstemeden oldu, çok çok özür dilerim” dedi.

Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek, “İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?” diye konuştu.

Yargıç İnan, Ertan A.’nın 45 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, küçük kız ise tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.

Cani baba 3,5 yaşındaki kızını hastanelik etti

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