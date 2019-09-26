Cani abla kardeşini 189 kez bıçakladı
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 22 yaşındaki Elizaveta Dubrovina, 17 yaşındaki kız kardeşi Stefania’yı 189 yerinden bıçaklama, gözlerini oyma ve kulaklarını kesme suçlamasıyla hâkim karşına çıkacak.
2016 yılında meydana gelen vahşi cinayetin iki genç kız arasındaki kıskançlık yüzünden meydana geldiği tahmin ediliyor. Tutuklu bulunan Elizaveta suçlamaları reddederek, cinayeti kız kardeşinin 44 yaşındaki sevgilisi Alexey Fateev’in işlediğini iddia ediyor. Elizaveta, suçlu bulunursa 25 yıl hapis cezası alabilir.
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