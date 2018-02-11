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    Canavara af yok

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    Fransa’da henüz 5 yaşındaki kızı Fiona’nın ölümün-den sorumlu tutulan anne ve sevgilisine 20’şer yıl hapis cezası verildi. Çiftin ormana gömdüklerini söyledikleri küçük Fiona ise 2013’ten beri bulunamıyor.

    Fransa’da 2013 yılında 5 yaşındaki kızı Fiona’nın kaybolduğunu açıklayan, ancak 4 ay sonra evdeki bir kazada öldüğünü söylediği kızını ormana gömdüğünü itiraf eden anne Cecile Bourgeon ve sevgilisi Berkane Makhlouf’un cezaları belli oldu. Kızının kaybolduğunu açıkladığında ülke genelinde sempati uyandıran Bourgeon’ya verilen 5 yıl hapis temyiz mahkemesince artırıldı ve aynı sevgilisi Makhlouf’a olduğu gibi ‘canavar anne’ye de 20 yıl hapis cezası verildi. Bourgeon sevgilisinin küçük kızı ölene kadar dövdüğünü, Makhlouf ise annesinin, Fiona’nın kafasını ve miğdesini tekmelediğini anlatmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , fransa , Cecile Bourgeon
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