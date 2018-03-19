Can alıcı darbe 17 Mart’ta
TSK’nın ÖSO güçleriyle 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtında, “Afrin’de meskûn mahal savaşları yaşanacak, terör örgütü asıl direnişi orada gösterecek” iddialarına karşın önceki gün ilçe merkezi hiçbir direnişle karşılaşılmadan kontrol altına alındı.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütünün özellikle lider ve dağ kadrosunun, kendileri açısından tehlikeyi görmelerinin ardından Afrin'i peyderpey boşaltmaya başladığını söyledi. Ağar, şöyle konuştu: "5-6 bin terörist Afrin’den kaçtı, bir kısım PKK’lı da şu anda silah ve teçhizatını bırakarak Afrin içinde varlığını sürdürüyor. Çıkanlar, özellikle Kandil’den ve Fırat’ın doğusundan gelenler.”
TSK birliklerinin, 17 Mart’ta Afrin’in kuzeyinde buluşmasıyla ilçe merkezini üç taraftan kuşattığını hatırlatan Abdullah Ağar, "Silahlı Kuvvetler bir anda asıl can alıcı darbeyi vurdu, Afrin'in kalbini merkez alan kuzeyden güneye, doğudan batıya bir yarma harekâtı yaptı. TSK, Afrin'in kalbine mızrağı sapladığında PKK daha uyanmamıştı. PKK uyandığında ise artık tam bir çaresizlik içinde yapabileceği hiçbir şey kalmadı” dedi.
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