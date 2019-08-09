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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
09.08.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Cammu Keşmir'de gazetecilere engelleme

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Cammu Keşmir'de gazetecilere engelleme

Cammu Keşmir'de görev yapan gazetecilerin bölgede hareket etmeleri engelleniyor, video ve fotoğraf çekmeleri kısıtlanıyor.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından son 5 gündür uygulanan sıkı önlemler nedeniyle gazetecilerin bölgede hareket etmesinin engellendiği ve ekipmanlarına el konulduğu bildirildi.

Cammu Keşmir'deki gazetecilerin, Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) ulaştırdığı mesajlarda, bölge genelinde görev yapan muhabirlerin rahatça hareket etmelerinin engellendiği, video ve fotoğraf çekmelerinin kısıtlandığı belirtildi.

Mesajlarda, Cammu Keşmir'deki foto muhabirlerinin bölgeden fotoğraf göndermekte zorlandığı, çektikleri fotoğrafları harici belleklere yükleyerek, bölgeden ayrılan kişilere teslim ettikleri kaydedildi.

Cammu Keşmirde gazetecilere engelleme

BARİKATI FOTOĞRAFLADIĞI İÇİN DÖVÜLDÜ

İsmi açıklanmayan yerel bir haber editörünün komiteye gönderdiği mesajda, 2 gün önce Srinagar'da bir foto muhabirinin, güvenlik kuvvetleri tarafından kurulan bir barikatı fotoğrafladığı için dövüldüğü ifade edildi.

Mesajda ayrıca, kamera, cep telefonu ve fotoğraf makinelerindeki görüntülerin silindiğinin, bölgede yüzlerce kişinin gözaltına alındığının altı çizildi.

"GAZETECİ OLDUĞUNUZU SÖYLEDİĞİNİZDE SİZİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Serbest muhabir olarak çalışan Ahmer Khan'ın, güvenlik kuvvetlerince durdurulduğu ve taciz edildiği belirtilen mesajda, Adnan Bhat adlı bir başka serbest muhabirin de "Güvenlik personeline gazeteci olduğunuzu söylediğinizde sizi durdurmaya çalışıyorlar." dediği aktarıldı.

Mesajlarda, Keşmir Times'ın editörü Anuradha Basin'in, Cammu'da mobil veri ve iletişimin askıya alındığını, gazetecilerin Cammu, Samba ve Kathua dışında hareket etmelerinin kısıtlandığını kaydettiği belirtildi.

Basin'in, Cammu'nun bazı bölgelerinde gazete dağıtıcılarının durdurulduğunu da sözlerine eklediği aktarıldı.

Cammu Keşmirde gazetecilere engelleme

CAMMU KEŞMİR HİNDİSTAN SOSYAL MEDYASINDA GÜNDEMDE

Hindistan'da milliyetçi Modi hükümetinin, Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesinin ardından konu, sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde üst sıralara çıktı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir ile ilgili dün yaptığı açıklamalardan sonra "savekashmirfrommodi" (Keşmir'i Modi'den koru) ile "kashmirwithmodi" (Keşmir Modi ile) etiketi altındaki paylaşımlar dikkati çekti.

Yüz binlerce kullanıcı, konuyla ilgili paylaşımda bulunurken, hükümetin bölgeyle ilgili kararlarına eleştirilerin yanı sıra destek paylaşımlarında da bulunuldu.

Öte yandan bazı kullanıcıların, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olmasına rağmen Cammu Keşmir'de, halkın Modi'yi desteklemek adına nasıl paylaşımda bulunabildiğini sorguladığı görüldü.

Cammu Keşmirde gazetecilere engelleme

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adıyla kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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