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    Camileri yakmadan yargılanamayacak!

    AA
    15.02.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    Hollanda Savcılığı, Utrecht kentinde yerel seçimler için aşırı sağcı parti PVV’nin liste başı adayı olan Henk van Deun’un “Caminin yanarak yok olmasını isterim” sözleri için yargılanmayacağını bildirdi.

    SAVCILIKTAN yapılan açıklamada, Deun’un, sarf ettiği sözler ne kadar incitici ve şok edici olsa da ayrımcılık yasasına aykırı olmadığı için yargılanmayacağı belirtildi. 

    Açıklamada, bir grup insana dini veya ırkından dolayı hakaret edildiği zaman ayrımcılık yasasının işlediğini, van Deun’un yaptığı gibi bir dine hakaret etmenin suç olmadığı kaydedildi.
    Bir dinin mensubu için bu tür açıklamaların incitici olabileceği fakat açıklamanın o kişiye doğrudan yapıldığı anlamına gelmediğinin altı çizildi.
    Henk van Deun ile bir radyoda tartışma programına katılan Türklerin kurduğu Denk Partisi Utrecht kenti için liste başı adayı Mahmut Sungur, “Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami’nin Dom Kilisesi gibi bir simge olmasını isteriz” demişti.

    DÜZELTMEYE ÇALIŞTI AMA...
    Deun bunun üzerine, Ulu Cami’yi kastederek, “Bizim tercihimiz bu caminin yanıp yok olması. Biz Hollanda’da gerçekten camilere karşıyız. Biz İslam’ı bir din olarak değil, nazi ideolojisi gibi bir ideoloji olarak görüyoruz” diye konuşmuştu.
    Sunucunun isteği üzerine sözlerini geri almayan van Deun, daha sonra sosyal medya hesabından yanlış ifade kullandığını, “camilerin yanmasını değil kapanmasını” istediklerine ilişkin ifadeler paylaşmıştı.
    Ulu Cami yöneticileri, Van Deun’un yaptığı açıklamasından dolayı savcılığa şikayette bulunmuştu.

    Etiketler: avrupadan haberler , Henk van Deun , Utrecht , HOLLANDA
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