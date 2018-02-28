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    Cami kundakçılarına ceza indirimi

    AA
    28.02.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da cami kundaklayanlara ceza indirimi - Yüksek Mahkeme, iki yıl önce bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlılara ceza indirimi kararı verdi

    Hollanda’da Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, iki yıl önce çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlılara ceza indirimi uyguladı.

    Mahkemeden yapılan açıklamada, kundaklamanın daha önce verilen karardaki gibi ‘terör saldırısı’ kapsamına girdiği ancak saldırıda insan hayatı tehlikesi olmadığı gerekçesiyle ceza indirimine karar verildiği belirtildi. Mahkeme, 2016’da 4 yıl hapse mahkûm edilen dört zanlıdan ikisinin cezasını 3 yıla, diğer ikisinin ise 2.5 yıla indirdi. Başka bir mahkemede 4 yıl ceza alan beşinci zanlının ise yüksek mahkemeye başvurmadığı kaydedildi.

    Cami kundakçılarına ceza indirimi

    Hollanda’nın Enschede kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir cami, iki yıl önce içeride insanların da bulunduğu anda molotofkokteyli atılarak kundaklanmıştı. Kundaklanma sonucu camide hasar oluşmuş fakat içeride bulunan kişiler yaralanmadan kurtulmuştu.
    Hollanda mahkemesi, ülkede ilk defa camiye yapılan bir saldırıyı ‘terör saldırısı’ olarak kabul etmiş ve olayla ilgili yakalanan beş kişi hakkında 4 yıl hapis kararı vermişti.

    Etiketler: Hollanda cami kundakçısı , ceza indirimi , avrupadan haberler
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