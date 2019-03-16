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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
16.03.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Cami katliamında saldırgana engel olmaya çalışırken öldürüldü

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Cami katliamında saldırgana engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya basını, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yer alan Al Nur Camisi'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid'a (49) geniş yer ayırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için "kahraman" ifadesini kullandı.

Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashidin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.

Bir çok ülke basını da Naeem Rashid’i haberlerinde ’kahraman’ olarak anarak, yaşanan olayın detaylarına yer verdi.

Yeni Zelanda'daki saldırgan böyle yakalandıYeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, acımasız saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. Saldırının ardından bölgede okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Saldırıya ilişkin üçü erkek biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Başbakan Jacinda Ardern 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Ergin, Yeni Zelanda basınına göre saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü belirtti.
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