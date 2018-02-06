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    Cami bombacısı suçunu itiraf etti

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Dresden kentinde DİTİB'e bağlı Fatih Camisi’ne el yapımı bombayla saldıran Pegida’cı Nino K., mahkemede suçunu itiraf etti.

    31 yaşındaki Nino K., “Suçumu itiraf ediyorum. Pişmanım. Hiç kimseyi ne yaralamak ne ölüm tehlikesine sokmak istedim” dedi ama ekledi: “Sadece bir işaret vermek istedim.”
    Hangi amaçla saldırıyı düzenlediği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

    Cami bombacısı suçunu itiraf etti

    31 yaşındaki saldırgan caminin önüne koyduğu kendi el yapımı bombayı patlatmış, camide bulunan imam Hamza Turan, eşi ve iki çocuğu şans eseri ölümden kurtulmuştu. Saldırgan Nino K., aynı gün ikinci bir bombayı da kentte Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümünün kutlanacağı Kongre Merkezi'ne yerleştirmişti.

    Cami bombacısı suçunu itiraf etti

    Etiketler: Pediga'cı Nino K. , cami saldırganı suçunu itiraf etti , Avrupa'dan haberler , Almanya , Avrupa haberleri
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