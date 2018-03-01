Cam topla eğlenmek istedi! Çıkaramayınca hastanelik oldu...

Çin yerel basınında çıkan habere göre, Ming, hastaneye karın ve mide ağrısı şikayetiyle giderken, yapılan incelemeler sonucunda adamın vücudunda bir cisim bulundu. Röntgen sonuçlarına bakan doktorlar neye uğradıklarını anlayamadan, Ming olayın 'bilinçli' bir şekilde gerçekleştirdiğini ancak anüsünde bulunan cam topu daha sonra çıkaramadığını söyledi.

Yaklaşık 7 saat boyunca 7 santimetre çapındaki topu çıkarmaya uğraştığını söyleyen Ming, bu açıklamanın ardından hızla ameliyata alındı.

Acı çeken adamın operasyonu da zorlukla tamamlandı.

Ameliyatı yürüten Dr. Ye, “Hastanın iç organlarına zarar vermemek için incelikle çalıştık. Midesine bastırarak topu çıkmaya hazır hale getirdik ve daha sonra kerpetenle aldık” dedi. Dr. Ye, müdahalenin tam zamanında yapıldığını dile getirirken, “Eğer geç kalsaydık hasta septik şok yaşayabilir ve iç organlarına kalıcı zararlar verebilirdi” dedi.