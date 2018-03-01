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    Cam topla eğlenmek istedi! Çıkaramayınca hastanelik oldu...

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Çin'de bir adam kendi ifadesine göre 'eğlence olsun diye' yaklaşık 7 santimetre çapa sahip camdan bir topu anüsüne sokunca Çin gündemine oturdu. Xiao Ming isimli adam, topu vücudundan çıkaramayınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

    Çin yerel basınında çıkan habere göre, Ming, hastaneye karın ve mide ağrısı şikayetiyle giderken, yapılan incelemeler sonucunda adamın vücudunda bir cisim bulundu. Röntgen sonuçlarına bakan doktorlar neye uğradıklarını anlayamadan, Ming olayın 'bilinçli' bir şekilde gerçekleştirdiğini ancak anüsünde bulunan cam topu daha sonra çıkaramadığını söyledi. 

    Yaklaşık 7 saat boyunca 7 santimetre çapındaki topu çıkarmaya uğraştığını söyleyen Ming, bu açıklamanın ardından hızla ameliyata alındı.

    Cam topla eğlenmek istedi Çıkaramayınca hastanelik oldu...

    Acı çeken adamın operasyonu da zorlukla tamamlandı.

    Ameliyatı yürüten Dr. Ye, “Hastanın iç organlarına zarar vermemek için incelikle çalıştık. Midesine bastırarak topu çıkmaya hazır hale getirdik ve daha sonra kerpetenle aldık” dedi. Dr. Ye, müdahalenin tam zamanında yapıldığını dile getirirken, “Eğer geç kalsaydık hasta septik şok yaşayabilir ve iç organlarına kalıcı zararlar verebilirdi” dedi.

    Etiketler: son dakika , çin , haberler , HABER
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