Cam kenarı grip düşmanı
ABD’li bilim insanlarından uçak yolcularına sağlıkla ilgili önemli bir öneri geldi: Uçakta grip kapma ihtimalinizi düşürmek istiyorsanız, biletinizi cam kenarından alın.
Amerikan bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan araştırmaya göre uçak yolculuklarında cam kenarında oturan kişilerin grip virüsü kapma ya da soğuk algınlığına yakalanma ihtimali daha düşük. Bunun sebebi ise cam kenarı yolcularının koridora daha uzak oldukları için çok daha az ayağa kalkıp uçak içinde dolaşmaları ve dolayısıyla da diğer yolcularla görece daha az temas etmeleri. Aynı araştırmaya göre gripli bir yolcunun çevresindeki 11 kişi, virüsü kapma riski altında kalıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle