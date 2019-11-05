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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çalışanla aşk yaşayan CEO kovuldu

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Çalışanla aşk yaşayan CEO kovuldu

McDonald’s CEO’su Steve Easterbrook, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı ve şirketin prensiplerini çiğnediği gerekçesiyle görevinden alındı. Yılda 16 milyon dolar kazanan Easterbrook’un ne kadar tazminat alacağı henüz açıklanmadı.

ABD merkezli dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald’s’ın CEO’su Steve Easterbrook’un, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevine son verildi. McDonald’s yaptığı açıklamada ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğu ancak Easterbrook’un şirket politikasını ihlâl ettiğini belirtti. Easterbrook şirket çalışanlarına yolladığı e-postada ilişkiyi doğruladı ve hata yaptığını söyledi.

52 yaşındaki bekâr iş insanı, “Şirketin değerleri göz önüne alındığında, işten ayrılmam gerektiği konusunda yönetim kuruluyla aynı fikirdeyim. Ayrılma zamanım geldi” dedi.

 

TAZMİNATI BELLİ DEĞİL

2018’de yıllık 16 milyon dolar maaş alan Easterbrook’un ne kadar tazminat alacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yönetim kurulu, yaşananların ardından şirketin ABD sorumlusu Chris Kempczinski’yi CEO olarak atıdı. Kempczinski yaptığı açıklamada, Easterbrook’a katkıları için teşekkür ederek “Beni McDonald’s’ta Steve işe aldırdı, sabırlı ve yardımsever bir yol gösterici oldu” dedi.

Çalışanla aşk yaşayan CEO kovuldu

GÖREVE 2015’TE GELDİ

İngiliz iş insanı Steve Easterbrook, McDonald’s markası için ilk olarak 1993 yılında Londra’da müdür pozisyonunda çalışmaya başladı. 2011 yılında Pizza Express markası için şirketten ayrılan Easterbrook, 2013 yılında McDonald’s’a dönerek şirketin İngiltere ve Kuzey Avrupa sorumlusu oldu. Easterbrook 2015 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

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