Çalışanla aşk yaşayan CEO kovuldu
McDonald’s CEO’su Steve Easterbrook, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı ve şirketin prensiplerini çiğnediği gerekçesiyle görevinden alındı. Yılda 16 milyon dolar kazanan Easterbrook’un ne kadar tazminat alacağı henüz açıklanmadı.
ABD merkezli dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald’s’ın CEO’su Steve Easterbrook’un, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevine son verildi. McDonald’s yaptığı açıklamada ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğu ancak Easterbrook’un şirket politikasını ihlâl ettiğini belirtti. Easterbrook şirket çalışanlarına yolladığı e-postada ilişkiyi doğruladı ve hata yaptığını söyledi.
52 yaşındaki bekâr iş insanı, “Şirketin değerleri göz önüne alındığında, işten ayrılmam gerektiği konusunda yönetim kuruluyla aynı fikirdeyim. Ayrılma zamanım geldi” dedi.
TAZMİNATI BELLİ DEĞİL
2018’de yıllık 16 milyon dolar maaş alan Easterbrook’un ne kadar tazminat alacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yönetim kurulu, yaşananların ardından şirketin ABD sorumlusu Chris Kempczinski’yi CEO olarak atıdı. Kempczinski yaptığı açıklamada, Easterbrook’a katkıları için teşekkür ederek “Beni McDonald’s’ta Steve işe aldırdı, sabırlı ve yardımsever bir yol gösterici oldu” dedi.
GÖREVE 2015’TE GELDİ
İngiliz iş insanı Steve Easterbrook, McDonald’s markası için ilk olarak 1993 yılında Londra’da müdür pozisyonunda çalışmaya başladı. 2011 yılında Pizza Express markası için şirketten ayrılan Easterbrook, 2013 yılında McDonald’s’a dönerek şirketin İngiltere ve Kuzey Avrupa sorumlusu oldu. Easterbrook 2015 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.
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