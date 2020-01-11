Çalıntı mücevherleri 9 milyon Euro’ya satmak istediler

ALMANYA’nın Dresden kentindeki Yeşil Kubbe Müzesi’nden 25 Kasım 2019’da çalınan paha biçilmez mücevherlerden ikisinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından satışa çıkarıldığı öğrenildi. Satışa konulan iki parça için pazarlıksız 9 milyon Euro fiyat istendi. Kimliği belli olmayan kişiler tarafından bazı koleksiyonculara “Elimizde Polonya nişanı ve Saksonya Kolyesi var. Pazarlık yapmıyoruz.

9 milyon Euro’ya (59 milyon TL) satıyoruz” diye yollanan mailde paranın da dijital para birimi Bitcoin hesabına yatırılması istendi. Böylece çalındıkları tarihten bu yana mücevherlerden ilk kez bir ize rastlanıldı. Soygunu soruşturan güvenlik birimleri şimdi mailin gerçekten soyguncular tarafından gönderilip gönderilmediğini inceliyor.