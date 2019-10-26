California’ya alevden fön
ABD’nin California eyaletinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgârın da yardımıyla tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başladı.
Korkunç bir fön makinesi gibi alevleri saatte 110 kilometreyi bulan hızlarla yerleşim merkezlerine üfüren rüzgârın kesilmemesi nedeniyle, 50 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Kuru hava ve şiddetli rüzgârın yangını yaklaşık 4 bin hektar alana yaydığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.
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