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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: MONTEREY COUNTY ŞERİFİ
06.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

California'da iki cinayet zanlısı, tuvaletin tavanını delerek kaçtı

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California'da iki cinayet zanlısı, tuvaletin tavanını delerek kaçtı

ABD'nin California eyaletinde iki cinayet zanlısının tuvaletin tavanında 55 santimetrelik delik açarak kaçtıkları açıklandı.

Salinas polisi, farklı cinayetlerden yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki Santos Samuel Fonseca ve 20 yaşındaki Jonathan Salazar'ın hapishanenin "kör noktasını" bulduklarını açıkladı.

Tuvaletin üzerindeki hava boşluğu, hapishanenin arka bahçesine çıkıyor. Bu bölümde dikenli tel bulunmuyor.

İkisi de 1,70 boyunda olan zanlıların bazı noktalarda genişliği 27 santimetreye düşen hava boşluğundan geçerken de zorlanmadıkları tahmin ediliyor.

Californiada iki cinayet zanlısı, tuvaletin tavanını delerek kaçtı

'Silahlı ve tehlikeli'

Pazar günü ortaya çıkan firarın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Polis "silahlı ve tehlikeli" dediği zanlılar için 5.000 dolar ödül koydu.
Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fonseca Haziran 2018'de dört gün arayla iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Salazar hakkında da Ekim 2017'de 20 yaşındaki bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla dava açılmıştı.

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