California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCalifornia evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu
GeriDünya California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
10.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu

Yetkililer güneş enerjisine yapılan masrafın ileride kendisini karşılayacağını ve enerji faturalarını büyük ölçüde düşüreceğini söylüyor.

California, 1 Ocak 2020'den sonra inşa edilecek tüm müstakil ev ve apartman dairelerinde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu. California Enerji Komisyonu kararı oybirliğiyle onayladı.

Eyalet daha önce de 2030 itibariyle tüm hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50'sinin karbon salımına yol açmayan kaynaklardan gelmesini şart koymuştu.
Kararın hala İnşaat Standartları Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Karşıtları, kararla yeni ev maliyetlerinin 8 ila 12 bin dolar artacağına dikkat çektiler. Enerji komisyonu ise, ev kredisi ödemelerinde sadece ortalama 40 dolarlık bir artış olacğını vurguladılar.

Komisyon buna karşılık , ısınma, soğutma ve ışıklandırma maliyetinden ayda 80 dolar tasarruf edileceğini söylediler. Kural, tamamen gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı ya da uygun maliyetli olmadığı hallerde muafiyet de getiriyor.

İnşaatçılara evlere tek tek güneş enerjisi panelleri kurma ya da bir grup evin ortak bir sistemi kullanması seçenekleri de oluyor. Mevcut ev sahiplerinin güneş enerjisi paneli edinme zorunluluğu yok, ancak pekçok ev sahibi hükümetin bu konudaki programından yararlanarak zaten güneş enerjisi sistemi kurmuşlardı.
California şu ana dek güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı ve bu yeni kuralla birlikte güneş enerjisi endüstrisinin daha da büyümesi bekleniyor.

California bu zamana dek güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı. Güneş Enerjisi Endüstrisi Birliği'ne göre California bu alanda en önde gelen eyalet.

Eyalette geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16'sı güneş enerjisinden elde edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Hariri'yi aday gösterdi

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ağırlayacak