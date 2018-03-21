Çaldıklarını Uruguay’da yedi
Türkiye’de onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’da aylar öncesinde kurduğu tezgâh ortaya çıktı. Aydın’ın ilk olarak Mayıs 2017’de Uruguay’a giderek lüks bir villa, Ferrari ve yat satın aldığı, ülkede ticari faaliyetlerde bulunmak için çeşitli kişilerle temasa geçtiği öğrenildi. Aydın’ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay’da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K. isimli bir Türk’ün üzerine kayıt ettirdiği iddia edildi.
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçışından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Satın aldığı malikânede yaşamak yerine lüks bir villa kiraladığı ortaya çıkan Mehmet Aydın’ın komşuları, Aydın’ın aralık ayına kadar bu adreste kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın Uruguay’da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari’den ‘Babamdan hediye’ diye söz ediyordu.
Türkiye’nin hakkında Uruguay’a iade talebinde bulunduğu Aydın’ın 2017’de Uruguay’a geldiğinde, başkent Montevideo’nın Marina de Santa Lucia bölgesinde özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği bir malikâne aldığı ortaya çıktı.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Uruguaylı bir kaynağın Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, Aydın’ın 640 bin dolar vererek satın aldığı Ferrari’nin ardından Uruguaylı Autolider şirketinden Carlo Bustin isimli kişi Aydın’a lüks bir malikâne ve yat satmayı teklif etti. Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi.
Aydın’ın Uruguay’da satın aldığı mülkleri şüphe çekmemek için Osman K. isimli bir şahsın üzerine kayıt ettirdiği iddia edildi. Osman K., 2011 yılında Uruguay’da 100 bin Uruguay pesosu (o dönemde 5.420 dolar değerinde) ile düşük sermayeli inşaat şirketi kurdu. Ancak iddiaya göre Osman K.’nın maddi refahı, Mehmet Aydın’ın geçen sene Uruguay’a gitmesinin ardından önemli ölçüde arttı.
Hürriyet’e konuşan Osman K. ise Mehmet Aydın’ın Uruguay’da çiftlik kurmak üzere kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Türkiye’deki çiftliklerin işleyişini gördükten sonra Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’a inandığını söyleyen Osman K., Aydın’ın mal varlığını kendi üzerine geçirdiği iddiasını kabul etmiyor. Osman K., aralık ayına kadar süren iş ilişkisi içinde Mehmet Aydın’dan kendisine 30 bin dolar para geldiğini aktardı.
Mehmet Aydın’ın Ferrari marka araç içinde göründüğü iddia edilen video sosyal medyada paylaşıldı.
‘EŞEKLİK ETTİM’
Aydın ile temasları için, “Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman K., kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etti. Aydın, “Uruguay’a geldikten sonra Mehmet Aydın’ı Gemlik’teki tanıdıklarıma sordurdum. Bir süre sonra Mehmet’e gittim, sizin hakkınızda herkes olumsuz konuşuyor dedim. O da beni geçiştirdi” dedi. Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye en son geçen Şubat ayı ortasında geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye’deki adresini Beykoz’a taşıyan Aydın o tarihten sonra Türkiye’de bir daha bulunmadı. Aydın’ın İstanbul’dan Uruguay’a gittiği sanılıyor. Aydın, 8 Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’in Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul’da bulunan Avukat Mehmet Tuna’ya vekâletname vermişti.
EŞİ SİGARA İÇEBİLSİN DİYE JET KİRALAMIŞ
Aydın’ın Uruguay’a ilk gittiği 17 Mayıs tarihinde, yanında eşi Sıla Aydın’ın da bulunduğu öğrenildi. Osman K., Sıla Aydın’ın Türkiye’ye bir an önce dönmek için sürekli olarak eşine baskı yaptığını aktardı. K., Sıla Aydın’ın Türkiye dönüşünde yaşanan olayı ise şöyle anlattı: “Sıla Aydın uçakta sigara içmek istediği için tarifeli uçakla gitmek istemedi. Bunun yerine özel jet kiraladılar. Özel jette ben de vardım” dedi.
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