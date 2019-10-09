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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çaldığı TIR’la araçları ezdi

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Çaldığı TIR’la araçları ezdi

ALMANYA’nın Hessen eyaletinin Limburg kentinde çaldığı TIR’ı araçların üzerine süren bir saldırgan sekiz aracı ezdi, dokuz kişiyi yaraladı.

Polis, hafif yaralanan 32 yaşındaki Suriye asıllı saldırganı yakaladı. Görgü tanıkları saldırganın tutuklandığında tekbir getirdiğini aktarırken, Hessen savcılığı olayın terör saldırısı olduğundan şüphe ediyor. Alman basınına göre 2015 yılında bu ülkeye göç ettiği anlaşılan Omar AI isimli saldırgan, bir lojistik şirketine ait TIR’ı şoförü kırmızı ışıkta beklerken ele geçirdi. Şoförü dışarı atan saldırgan birkaç yüz metre kamyonu sürerek önüne gelen araçları ezmeye başladı. Asayiş Dairesi Basın Sözcüsü Markus Sabais, saldırganın hafif yaralı olarak yakalandığını ve olayın her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Daha önce tehlikeli adam yaralama, uyuşturucu bulundurma ve soygun suçlarından polisin radarına giren Omar AI’ın uyuşturucu etkisi altında olup olmadığı da araştırılıyor.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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