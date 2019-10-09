Çaldığı TIR’la araçları ezdi
ALMANYA’nın Hessen eyaletinin Limburg kentinde çaldığı TIR’ı araçların üzerine süren bir saldırgan sekiz aracı ezdi, dokuz kişiyi yaraladı.
Polis, hafif yaralanan 32 yaşındaki Suriye asıllı saldırganı yakaladı. Görgü tanıkları saldırganın tutuklandığında tekbir getirdiğini aktarırken, Hessen savcılığı olayın terör saldırısı olduğundan şüphe ediyor. Alman basınına göre 2015 yılında bu ülkeye göç ettiği anlaşılan Omar AI isimli saldırgan, bir lojistik şirketine ait TIR’ı şoförü kırmızı ışıkta beklerken ele geçirdi. Şoförü dışarı atan saldırgan birkaç yüz metre kamyonu sürerek önüne gelen araçları ezmeye başladı. Asayiş Dairesi Basın Sözcüsü Markus Sabais, saldırganın hafif yaralı olarak yakalandığını ve olayın her yönüyle soruşturulduğunu söyledi. Daha önce tehlikeli adam yaralama, uyuşturucu bulundurma ve soygun suçlarından polisin radarına giren Omar AI’ın uyuşturucu etkisi altında olup olmadığı da araştırılıyor.
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