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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çakarta'ya 'su' duvarı

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Çakarta'ya 'su' duvarı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın sahil şeridi, küresel iklim değişikliğinin erittiği kutuplar nedeniyle yükselen deniz seviyesine karşı dev bir ‘su duvarı’yla korunacak. Çünkü kent, her yıl 20 santimetre batıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo (58), AP haber ajansına verdiği röportajda, başkent Cakarta’nın etrafını saracak dev su duvarı projesinin detaylarını anlattı. Başkan Widodo, 10 milyonu aşkın nüfusu bulunan başkent Cakarta’nın, şehri saran Cava Denizi ve Hint Okyanusu’na karşı örülecek dev bir duvar projesiyle korunacağını söyledi. Cakarta’nın 3’te birinin 2050 yılına kadar sular altında kalması beklendiği için, bu muazzam projenin zamanı da çok uzun değil. Bu nedenle 10 yıl önce planlanmaya başlanan duvar projesinin maliyetinin de 42 milyar Euro (265 milyar 555 bin TL) olması bekleniyor. Mega projenin bu yüksek maliyeti karşı çıkanların sayısını arttırırken, kaygı uyandıran bir başka konu ise şehirde balıkçılık faaliyetlerinin kötü yönde etkilenmesi. İçinden 13 nehrin geçtiği şehirde, en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılık.

Çakartaya su duvarı

Bataklık toprak üzerine kurulu, dünyanın ‘en hızlı denize batan şehri’ Cakarta’nın kuzeyi, şimdiden deniz seviyesinin 4 santimetre altında.

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