Çakarta'ya 'su' duvarı
Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın sahil şeridi, küresel iklim değişikliğinin erittiği kutuplar nedeniyle yükselen deniz seviyesine karşı dev bir ‘su duvarı’yla korunacak. Çünkü kent, her yıl 20 santimetre batıyor.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo (58), AP haber ajansına verdiği röportajda, başkent Cakarta’nın etrafını saracak dev su duvarı projesinin detaylarını anlattı. Başkan Widodo, 10 milyonu aşkın nüfusu bulunan başkent Cakarta’nın, şehri saran Cava Denizi ve Hint Okyanusu’na karşı örülecek dev bir duvar projesiyle korunacağını söyledi. Cakarta’nın 3’te birinin 2050 yılına kadar sular altında kalması beklendiği için, bu muazzam projenin zamanı da çok uzun değil. Bu nedenle 10 yıl önce planlanmaya başlanan duvar projesinin maliyetinin de 42 milyar Euro (265 milyar 555 bin TL) olması bekleniyor. Mega projenin bu yüksek maliyeti karşı çıkanların sayısını arttırırken, kaygı uyandıran bir başka konu ise şehirde balıkçılık faaliyetlerinin kötü yönde etkilenmesi. İçinden 13 nehrin geçtiği şehirde, en önemli geçim kaynaklarından biri balıkçılık.
Bataklık toprak üzerine kurulu, dünyanın ‘en hızlı denize batan şehri’ Cakarta’nın kuzeyi, şimdiden deniz seviyesinin 4 santimetre altında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle