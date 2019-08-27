Çakarta taşınıyor
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cava Adası’ndaki başkent Cakarta’nın, Borneo Adası’ndaki Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını açıkladı.
Başkentin taşınacağı bölgenin deprem ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha az risk taşıdığını belirten Widodo, taşınmayla yeni başkentin Kalimantan’ın kalkınmasına katkı sağlayacağını ve bunun eşit ekonomik gelişim konusunda da önemli olduğunu kaydetti. 2024 yılına kadar sürmesi beklenen projenin 32 milyar dolara mal olacağı hesaplanıyor. Widodo, ülkenin ilk devlet başkanı Ahmed Sukarno’nun ilk kez ortaya attığı başkenti Kalimantan bölgesine taşıma fikrini 2017’de yeniden gündeme getirmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle