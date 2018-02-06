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    Avrupa’nın göbeğinde ‘cadı kazanı’ faciası! Genç kız kaynar suya düştü

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 12:27 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Eppingen şehrinde her yıl gerçekleştirilen geleneksel bir karnavalda tüyler ürperten bir olay yaşandı. 18 yaşındaki bir genç kız, karnavala cadı kostümü giyerek katılan iki kadının yanında getirdiği içi kaynar su dolu ‘cadı kazanına’ yanlışlıkla düşerek yandı...

    Avrupa’nın göbeğinde ‘cadı kazanı’ dehşeti... Almanya’nın Eppingen şehrinde geçen hafta gerçekleşen ve tarihi çok eskiye dayanan bir karnavalda ‘cadılar’ korku saçtı. Karnavalda cadı kostümü giyen kadınların içinde kaynar su bulunan kazanına düşen 18 yaşındaki bir genç kız feci şekilde yandı. Genç kızın bacaklarının yandığı belirtilirken, cadıların olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.

    21 bin nüfuslu şehirdeki karnavala, 85 karnaval grubu dahil bin 700 kişi katılıyor. Festivali, cadde ve sokaklara dökülen yaklaşık 7 bin kişi takip ediyor. Eppingen Cadılar Ligi’ne bağlı kadın gruplar, 2003 yılından beri festivale katılıyor ve bir süredir yanlarında kazan da getiriyor.

    Avrupa’nın göbeğinde ‘cadı kazanı’ faciası Genç kız kaynar suya düştü
    Karnavala 2003 yılından bu yana katılan Eppingen Cadılar Ligi’ne bağlı gruplar, yanlarında içinde kaynar su bulunan kazan da getiriyor.

    Karnaval akşamı festivale katılan 18 yaşındaki bir genç kız ile şakalaşmaya başlayan cadıların keyfi uzun sürmedi. Bir cadı genç kızı kaldırıp kazana yaklaştırırken, diğeri ise kazanın kapağını açtı. Tam da bu sırada, talihsiz bir kaza sonucu kazanın içine ayaküstü düşen genç kadının bacakları feci şekilde yandı. Helikopterle hastaneye taşınan genç kızın bacaklarında ikinci dereceden yanık olduğu bildirildi. Bazı görgü tanıkları, 18 yaşındaki genç kızın, önce şaka yapılarak cadı kazanına taşındığını ancak daha sonra diz seviyesindeki kaynar suya atıldığını söyledi.

    Vahim olan ise kazaya neden olan cadıların olay yerini kaçarak terk etmesi oldu. Eppingen polisi, üzerinde cadı kostümü bulunan 2 kadının gözaltına alındığını bildirdi. Eppingen Cadılar Ligi, Facebook sayfalarında konuya yer vermediği gerekçesiyle eleştirildi. Eppingen Belediye Başkanı Klaus Holaschke, “Böyle bir şeyin yaşanmaması gerekirdi” şeklinde konuştu.

     

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    Etiketler: haberler , son dakika , haber , Almanya , Alman , cadı , cadı kazanı , Eppingen , Baden-Württemberg
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