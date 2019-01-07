Buzzzkent
Çin’de yüzlerce heykeltıraşın hazırladığı buzdan kent görücüye çıktı. Binlerce turistin akın ettiği festival bir ay sürecek.
Çin’in en soğuk bölgesi olarak bilinen Harbin’de bu yıl 35’incisi düzenlenen kar ve buz festivali başladı. ‘Buz ve Kar Dünyası’ olarak adlandırılan bölgede tamamen donmuş bir kentin inşa edilmesi için tam 120 bin metreküp buz ve 110 bin metreküp kar kullanıldı.
Sıcaklığın eksi 35 dereceye kadar indiği bölgede, farklı ülkelerden gelen yüzlerce sanatçı ve binlerce heykeltıraş, göz alıcı buzdan yapıları inşa etmek için haftalarca çalıştı. Çin Ulusal Turizm Yönetimi’nin hazırladığı ve yaklaşık bir ay sürecek festivale buzdan binaları ve heykelleri görmek için çeşitli ülkelerden binlerce turist geliyor.
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