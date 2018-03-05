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    Göle düşen aile için 60 kişi seferber oldu

    BERLİN
    05.03.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Münih kentinde ünlü İngiliz Bahçesi’nde bir trajedi son anda önlendi. Dört kişilik aile buz tutan gölün üzerinde yürürken, buzların kırılmasıyla dondurucu soğuk suya düştü. 60 kişilik kurtarma ekibi aileyi kurtarmak için yarıştı.

    Göle düşen aile için 60 kişi seferber olduPAZAR günü Münih’te havanın güzel olmasıyla insanlar İngiliz Bahçesi’ne aktı. Münih itfaiyesi daha önce dondurucu soğukta buz tutan göllerin, güneşle birlikte eriyeceği uyarısında bulundu. Ancak dört kişilik aile İngiliz Bahçesi’nde buz tutmuş Kleinhesseloher Gölü üzerinde yürüyüşe çıktı. Gölün ortasındaki adaya yaklaşırken, birden buzların çözülmesi üzerine aile dondurucu suya düştü. Yoldan geçenler hemen itfaiyeye haber verdi. Üç kişi de ailenin yardımına koştu.

    HELİKOPTER GELDİ
    Baba kırılan buzların arasından çıkarak, karaya çıkmayı başardı. Anne ve iki çocuk ise adaya çıktı. Cankurtaran Helikopter Christoph 1 adaya inerek, anne ve çocuklarına ilk yardımı yaptı. Ardından 60 kişilik kurtarma ekibi geldi. Ramersdof İtfaiye ekibi anne ve iki çocuğu adadan buz kızağına bindirerek, karaya çıkardı.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Göl
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