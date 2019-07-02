Buza gömüldüler
Meksika’nın Guadalajara kentinde önceki gün 29 derece hava sıcaklığında etkili olan dolu fırtınası, kentin birçok mahallesini kalın bir buz tabakasıyla kapladı.
Beş milyon nüfuslu kentte yer yer 1.5 metreyi bulan buz tabakasını kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor. 200 kadar evin ve onlarca arabanın zarar gördüğü fırtınada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Vali yaptığı açıklamada “İnanılmaz bir olaydı. Sonra kendimize iklim değişikliği gerçek mi diye soruyoruz. Bunlar daha önce eşi benzeri görülmemiş doğa olayları” dedi.
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