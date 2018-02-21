Buz gibi havada derin dekolte

Bir süre önce sevgilisinin isteği üzerine çektirdiği çıplak fotoğrafları internete düşen şarkıcı Lena Meyer Landrut, o olaydan sonra ilk kez objektiflerin karşısına geçti. ‘3 Tage in Quiberon’ adlı filmin galasına katılmak için Berlinale’ye giden şarkıcı, bu kez de giydiği kıyafetle olay oldu. Soğuk havaya rağmen hayli iddialı ve dekolteli fuşya rengi kıyafetiyle kırmızı halıda yürüyen Lena, film ekibi ve oyunculardan daha çok dikkat çekti.

Eurovision şarkı yarışmasını kazandığında henüz 18 yaşında olan Lena Meyer Landrut, uzun süre televizyon programlarının aranan ismi olmuş, ‘O Ses Almanya’ adlı şarkı yarışmasında jürilik de yapmıştı.