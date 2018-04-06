‘Büyükelçilik’ kavgasında iki mahkûmiyet
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında, başkent Washington’da bulunan Türk Büyükelçiliği Konutu önündeki kavgaya karışan iki kişi, bir yıl bir gün hapis cezasına çaptırıldı.
ABD vatandaşlığı bulunan Sinan Narin (46) ve Eyüp Yıldırım (51), Erdoğan’ın korumalarının da dahil olduğu arbedeyle bağlantılı suçlarını Aralık ayında kabul etmişti.
Geçen haziran ayında tutuklanan Narin ve Yıldırım’ın hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesi bekleniyor.
Terör örgütü PKK yandaşlarının da katıldığı protesto gösterisinde, eylemcilere müdahale eden 15 korumadan 11’ine yöneltilen suçlamalar ABD’li savcılar tarafından düşürülmüştü.
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