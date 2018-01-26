Büyükelçi Musa: ABD’ye hata yaptıklarını söyledik

FRANSIZ CNews televizyon kanalının canlı yayınına katılan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin harekatı başlattığı gün ilgili ülkelerin hepsini bilgilendirdiğine dikkati çeken Musa, şöyle konuştu:

“Diğer ülkelerden gelen tepkileri biliyoruz ama ortaklarımız ve müttefiklerimizin bizi anlamalarını da bekliyoruz. Terörle mücadelenin ne olduğunu herkesten daha iyi biliyoruz. Biz, sadece PKK ve DEAŞ ile mücadele etmiyoruz, aynı zamanda YPG, PYD, DHKP-C ile de mücadele ediyoruz. AB, NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne üye ülkeler, Türkiye’nin, sınırlarına yakın bölgede terör yuvalarının olduğunu, bu yuvalarının genişlediğini ve bir şeylerin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Türkiye, ulusal imkanlarla terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke.”

‘MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

“24 Ağustos 2016’da başlayan ve geçen yıl sona eren Fırat Kalkanı Harekatı’nda aralarında elebaşların da bulunduğu 3 bin DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. AB, Fransa ve ABD, PKK’yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Her ikisi ile (PKK ve DEAŞ) aynı zamanda mücadele etmek için kapasitelerimizi, güçlerimizi ve siyasi iradelerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Konjonktürel sebeplerinden dolayı müttefiklerimizden bazıları bir terör örgütünü maalesef müttefik olarak kabul ettiği için bu terör örgütü ile mücadeleden vazgeçecek değiliz.”

‘ABD ÖRGÜTE SİLAH VERDİ’

“Bazı ülkelerinin Afrin operasyonunu ilk defa duyuyormuş gibi açıklama yapmaları bu ülkelerin iki yüzlü olduğunu mu gösteriyor yoksa siz yeteri kadar bilgilendirmediniz mi?” sorusuna Musa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarının açık olduğunu, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı düzeyinde yapılan görüşmelerde konunun açık bir şekilde anlatıldığını belirtti. Musa, “ABD, bizim terörist olarak kabul ettiğimiz örgüte silah yardımında bulundu. ABD de bunu inkar etmiyor” diyerek, ABD’nin YPG’ye 5 bin TIR silah yardımında bulunduğunu söyledi.

Musa, “ABD’ye terör örgütü olarak kabul ettikleri örgütü müttefik olarak seçmelerinin tarihi bir hata olduğunu söyledik ve DEAŞ ile beraber mücadele etme teklifinde bulunduk. Ancak bir müttefikin bir diğer müttefikinin düşmanını müttefik olarak seçmesi kabul edilemez. Afrin, PKK ve YPG’li elebaşlarından temizleninceye kadar operasyon devam edecek” diye konuştu.