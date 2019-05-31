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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.05.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Büyük tepki çeken Geert Wilders'a şok

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Büyük tepki çeken Geert Wilders'a şok

Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Twitter hesabı, paylaştığı "nefret" mesajı yüzünden geçici bir süreyle donduruldu.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Müslüman göçü ve "Demokratlar 66" partisi ile ilgili paylaştığı mesaj nedeni ile Wilders'in Twitter hesabının geçici bir süre ile dondurulduğunu açıkladığı belirtildi.

Haberde, Wilders'in hesabının dondurulmasının nedeninin, "Demokratlar 66 gibi sınırları açarak ülkede İslam'ın daha çok yayılmasına neden olan ve bundan dolayı antisemitizm, namus cinayetleri, terörizm ve nefret gibi durumlara sebebiyet vererek timsah gözyaşları döken partilere karşı ayağa kalkalım." mesajından dolayı olduğu ifade edildi.

Wilders'in Twitter şirketi tarafından "nefret dolu davranış" kurallarına aykırı paylaşım yaptığına dair uyarıldığı ifade edilen haberde, bu uyarının bazı PVV milletvekilleri tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Wilders'in paylaştığı mesajın silindiği, bunun Twitter şirketi tarafından talep edilmiş olabileceği aktarıldı.

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