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    Büyük tartışmalara neden olmuştu! Trump kararını açıkladı

    AA
    31.01.2018 - 06:50 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir tartışılan Guantanamo Körfezindeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı.

    ABD Kongresinde yaptığı ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Guantanamo'daki tutukevi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Trump, "Bugün bir sözümü daha tutuyorum. Bakan (James) Mattis'e askeri alıkoyma politikamızı yeniden gözden geçirme ve Guantanamo Körfezindeki tutukevini açık tutma talimatı veren bir başkanlık kararnamesi imzaladım." ifadelerini kullandı. 

    DEAŞ ve El Kaide ile mücadelesinde ABD'nin ihtiyaç duyacağı gücü kullanabilmesi için ABD Kongresinin desteğini de talep eden Trump, teröristleri dünyanın her yerinde kovalamaya devam edeceklerini kaydetti. 

    41 tutuklu bulunuyor 

    Önceki Başkan Barack Obama'nın kapatılması için uğraştığı ancak sonuç alamadığı Guantanamo tutukevinde halihazırda 41 tutuklunun bulunduğu biliniyor. 
    ABD'nin Küba'nın güneyindeki toprağı Guantanamo Körfezi üssündeki gözaltı merkezi, ABD'nin 11 Eylül saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmesini izleyen günlerde açılmıştı.  Ocak 2002'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından açılan tutukevi, 2003 yılında 680 tutukluya ulaşmış, görev süresi içinde Bush 500 civarında tutukluyu göndermişti.  Obama döneminde toplam 197 tutuklunun gönderildiği Guantanamo'dan Trump henüz hiçbir tutukluyu göndermedi. 

    Etiketler: Kongre
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