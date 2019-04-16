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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Büyük Ölüm'e cıva kanıtı... 'Canlıların yüzde 95'inden fazlasını yok etti'
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Dünya
AA
16.04.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

'Büyük Ölüm'e cıva kanıtı... 'Canlıların yüzde 95'inden fazlasını yok etti'

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'Büyük Ölüm'e cıva kanıtı... 'Canlıların yüzde 95'inden fazlasını yok etti'
Arşiv

Dünya üzerinde 252 milyon yıl önce yaşanan büyük yok oluşa volkanların yol açtığı teorisini destekleyen kanıt elde edildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'li ve Çinli taşıl bilimcilerin yaptığı araştırma, dünya çapında ondan fazla bölgede çok eski zamanlardan kalma kayalarda rastlanan yüksek miktarda cıvanın, 252 milyon yıl önce "Büyük Ölüm" olarak adlandırılan kitlesel yok oluşa volkan patlamalarının yol açtığının en güçlü kanıtı olduğunu ortaya koydu.

ELEMENTSEL İMZA

Cincinnati ve Çin Yerbilimleri üniversitelerinin ortaklaşa çalışmasında, 252 milyon yıl önce, bugün Rusya'nın orta kesiminde yer alan Sibirya Trapları'nda meydana gelen volkanik patlamalar sırasında atmosfere salınan cıva buharının ve kömür tortularının, sonunda yağış biçiminde dünya genelinde deniz sedimanına düştüğü, böylece felaketin elementsel imzasını attığı belirtildi.

Binlerce yıl süren volkanik patlamalar sırasında, dünya üzerinde denizde ve karadaki canlıların yüzde 95'inden fazlasının yok olduğu, felaketi izleyen dönemde dinozorların ortaya çıktığı kaydedildi.

5 KİTLESEL YOK OLUŞ

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Dünya'nın 4 buçuk milyar yıllık tarihinde 5 kitlesel yok oluşa tanık olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamları, 65 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluşa, şu anda Meksika olan bölgeye dev bir meteorun çarpmasının yol açtığı teorisinin elementsel kanıtının da iridyum olduğunu belirtiyor. 

Sediman: Kayaçların parçalanması, aşınması gibi ayrışmalar sonucu oluşan parçacıklara denir.

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