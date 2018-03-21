'Büyük müşteri'yle Oval Ofis'te görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, üç haftalık ABD ziyaretinin ilk durağında dün Washington’da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlandı.
Oval Ofis’teki görüşmede konuşan Trump, iki ülke ilişkilerinin selefi Barack Obama döneminde gergin olduğunu belirterek, “kısa süre içinde Veliaht Prens’le iyi arkadaş haline geldiklerini” dile getirdi. Trump, Riyad’ın ABD ekonomisi için “büyük müşteri” ve “yatırımcı” olduğunu ifade ederken, basın mensuplarına Suudi Arabistan’ın ABD’den aldığı ve alacağı silahları yansıtan şemalar gösterdi. Veliaht Prens Selman ise, “ABD ve Suudi Arabistan’ın gelecekte birlikte birçok şeyin üstesinden gelebileceğini” belirtti. Konuşmasını İngilizce yapan Selman, iki ülke arasındaki “derin ilişkilerden” övgüyle söz etti.
PUTİN'E TEBRİK TELEFONU
ABD lideri Trump, Rus mevkidaşı Putin'e seçim zaferi nedeniyle tebrik telefonu açtı. Görüşmeye ilişkin Oval Ofis'te konuşan Trump, "Tahmin ediyorum ki, muhtemelen, kontrolden çıkmakta olan silah yarışına ilişkin görüşmek üzere uzak olmayan bir gelecekte buluşacağız" dedi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise "Trump-Putin görüşmesine ilişkin henüz belirli bir plan olmadığı" belirtildi.
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