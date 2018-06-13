Büyük kaos! Binlerce peşmerge sokağa döküldü
Kuzey Irak merkezli Rudaw'ın haberine göre, Irak seçimlerinde verdikleri oylar iptal edilen peşmerge güçleri protesto için sokağa döküldü. Süleymaniye'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı binlerce peşmerge, "Bu ihaneti unutmayacağız" yazılı pankartlarla büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından bir türlü tansiyon düşmüyor.
Bağdat’taki merkezi parlamentonun peşmerge oylarının iptal edilmesi yönündeki kararının ardından, Süleymaniye’de binlerce peşmerge sokağa döküldü.
Rûdaw’ın haberine göre, oyları iptal edilen peşmergeler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçleri, Irak parlamentosunun kararını reddettiklerini ifade etmek için sokakta.
Binlerce peşmerge “Kararı verenleri kınıyoruz”, “Bu ihaneti unutmayacağız”, “6 Haziran ihanetini lanetliyoruz”, “Bu planın arkasında olanları kınıyoruz” yazılı pankart taşıdı.
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