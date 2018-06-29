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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.06.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Büyük kaçış... Sayı 150 bine ulaştı!

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Büyük kaçış... Sayı 150 bine ulaştı!

Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye Dera'ya düzenlediği saldırılardan kaçarak Ürdün ve İsrail sınırına göç edenlerin sayısı 150 bine ulaştı.

Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin Dera operasyonu nedeniyle en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kaldı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera'ya düzenlediği şiddetli saldırılar, en az 150 bin sivilin Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru göç etmesine neden oldu.
Dera'da sivillerin çoğunun Ürdün sınırına kaçtığını ancak Amman yönetiminin geçiş izni vermemesi nedeniyle sınıra yakın tarlalarda yaşamaya çalıştığını bildirdi.

Golan Tepeleri sınırında ise sığınmacılar, "Koruma ve güvenli bölge istiyoruz" , "Sınır kapılarını sığınmacılara kapatmak insanlık suçudur" yazan pankartlar açtı.

Deralıların kamyonet, motosiklet, traktör ve binek araçlarla yanlarına alabildikleri sınırlı eşyalarla göçü sürüyor.

20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatıldı

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlattı.

BM, 750 BİN KİŞİNİN HAYATINDAN ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, dün 5 sağlık merkezinin de hedef alındığını bildirdi. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalına hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kaldı.

Bölgede son iki günde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 55'e ulaştı.

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