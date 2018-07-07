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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA / hurriyet.com.tr
07.07.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Bütün dünya oraya kilitlendi... Dünyaya böyle seslendiler!

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Bütün dünya oraya kilitlendi... Dünyaya böyle seslendiler!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Reuters haber ajansı, mağarada mahsur kalan çocukların ailelerine yazdığı notları dünyaya servis etti.

Arama kurtarma ekipleri, bu cumartesi beklenen şiddetli yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek, mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, "Şu anda endişe ettiğimiz tek şey hava durumu. Sel sularının yeniden mağarayı kaplaması riskini göze alamayız." dedi.

Bütün dünya oraya kilitlendi... Dünyaya böyle seslendiler

Çocukların ailelerine yazdıkları notların birinde, "Endişelenmeyin. Herkesi özlüyorum, babaanne, amca, anne ve baba. Hepinizi çok seviyorum. Burada olmaktan mutluyum, denizci askerler bana iyi bakıyor. Hepinizi seviyorum" ifadesi yer alırken, birinde,  İyiyim, hava biraz soğuk ama endişelenmeyin. Ve benim için doğum günü partisi düzenlemeyi sakın unutmayın" ifadesi yer aldı. 

Daha önceki açıklamalarında çocukların bedensel yeterliliklerine göre, dalışa tam olarak hazır hale geldiklerinde ayrı ayrı çıkarılmaya başlanacağını ifade eden Narongsak, "Yüzde 100 hazır olmadan harekete geçmek zorunda kalmamız ihtimaline karşı bu sabah 13 ayrı dalgıç kıyafeti ile ekipmanın mağaranın içinde hazır bulundurulması talimatını verdim." diye konuştu.

Drenaj çalışmalarını yürüten itfaiye yetkilisi, mahsur kalan grubun bulunduğu nokta ile mağara girişi arasındaki geçit ve galerilerin tavana kadar sel sularıyla kaplı olduğunu, dolayısıyla çocukların dalarak çıkarılmasının tek seçenek olarak görüldüğünü söyledi.

Bütün dünya oraya kilitlendi... Dünyaya böyle seslendiler

Ekipler, mağara içindeki su seviyesi hala yüksek olduğundan çocukları belirli süre bulundukları yerde tutup, yüzme ve tüplü dalış eğitimi vererek mağaradan güvenli şekilde çıkabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamayı planlıyor.

Grubun mahsur kaldığı noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel sularıyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Uzmanlar, çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi hazırlık gerektireceğine dikkati çekiyor.
Öte yandan su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson dönemindeki bölgede ekim ayına kadar sürekli yağış beklendiğinden pek pratik görünmüyor.

Bütün dünya oraya kilitlendi... Dünyaya böyle seslendiler

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalarak kaybolmuştu. Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.

 

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