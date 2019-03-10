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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.03.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

Buteflika döndü

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Buteflika döndü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den ülkesine döndü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine döndüğü belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Uluslararası hava trafiğini takip eden "Flightradar24" internet sayfası da Buteflika'yı taşıyan uçağın Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Askeri Havalimanı'na yerel saatle 16.30'da indiği bilgisine yer verdi.

Buteflika döndü

Yerel kaynaklar da bu sabah itibarıyla Boufarik Askeri Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemi alındığını aktardı.  İsviçre'deki Tribune de Geneve gazetesi ise Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) idaresinin, Buteflika'nın tedavi gördüğü 8. kattaki görevlilere çabalarından dolayı teşekkür mektubu gönderdiği bilgisini paylaştı.

 

GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği
bildirilmişti.  Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması üzerine bir süredir ülkede gösteriler düzenleniyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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