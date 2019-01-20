Bush’tan maaş alamayan ajanlara pizza siparişi
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Kongresi arasında yaşanan Meksika duvarı gerilimi nedeniyle ABD’de binlerce devlet çalışanı 22 Aralık’tan bu yana maaşlarını alamazken eski ABD Başkanı George W.Bush, kendisine güvenlik hizmeti sağlayan Gizli Servis ajanlarına pizza ısmarladı.
Bush, Instagram ve Facebook sayfalarında kendisini ajanlara pizza kutusu taşırken görüntüleyen fotoğrafını paylaştı. Bush, eşi Laura Bush ile maaş almadan ülke için çalışmaya devam eden Gizli Servis personeli ve binlerce federal çalışana müteşekkir olduklarını söyledi. Eski başkan, artık iki taraftan liderlerin siyaseti bir kenara bırakıp hükümeti işler hale getirmesi gerektiğini de belirtti.
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