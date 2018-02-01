Burseya temizliÄŸi

Afrinâ€™e kuzeyden Ã§Ä±kan stratejik Ã¶neme sahip birÃ§ok geÃ§iÅŸ, yol ve gÃ¼zergÃ¢hÄ±n kontrolÃ¼ saÄŸlandÄ±. Ã–zel birliklerle Ã–SO gÃ¼Ã§lerinin ilerleyiÅŸi ise devam etti. Afrinâ€™e aÃ§Ä±lan kapÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len Bafelyun tepesi TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca bombalandÄ±. Burseya DaÄŸÄ±â€™nda kaÃ§an terÃ¶ristlerin Bafelyun tepesine yÄ±ÄŸÄ±nak yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca bombalanan Bafelyun tepesinde, PYD-PKKâ€™nÄ±n karargÃ¢hÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, bu noktanÄ±n da bombalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

EÄžÄ°TÄ°M KAMPI

KontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Burseya DaÄŸÄ±â€™nda, TÃ¼rk birlikleri Ã¼s kurarken, daÄŸÄ±n eteÄŸinde de arama-tarama-mayÄ±n temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Burseya DaÄŸÄ±â€™nÄ±n Afrinâ€™e bakan cephesinde terÃ¶ristlerin eÄŸitim kampÄ± kurduÄŸu, terÃ¶ristlerin burada silahlÄ±-bombalÄ± eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.