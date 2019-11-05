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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.11.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: Çok sayıda ölü

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Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: Çok sayıda ölü

Mali sınırındaki askeri birliğe yönelik silahlı saldırıda, 5'i asker 10 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Mali sınırında askeri birliğe yönelik silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i asker 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Oudalan vilayetinde, pikapla gelen kimliği belirsiz kişiler, bir askeri müfrezeye saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker ve özel bir firmada çalışan 5 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganlar, büyük miktarda askeri mühimmatı da ateşe verdi.

SALDIRININ ZAMANLAMASI DİKKATİ ÇEKTİ

Bu saldırının, Burkina Faso'nun başkanlık yaptığı ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin de katıldığı G5 Sahel Bakanları Olağanüstü Konseyi öncesinde yapılması dikkati çekti.

Aynı bölgedeki Soum vilayetinin en büyük kenti Djibo'nun Belediye Başkanvekili Oumarou Dicko'nun aracına, dün kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı düzenlemiş, saldırıda Dicko ve beraberindeki 3 kişi yaşamını yitirmişti.

7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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