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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
09.09.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

  Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı

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  Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı

Ülkenin merkez bölgelerinde teröristlerin düzenlediği 1'i mayınlı, 2'si silahlı olmak üzere 3 saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Burkina Faso'nun merkez bölgesinde düzenlenen 3 ayrı saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü Dablo Kelbo bölgesinde insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoya teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dandjinou, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, can kayıplarının yanı sıra konvoyda büyük ölçekte maddi hasar meydana geldiğini de aktardı.
Saldırıdan kısa bir süre sonra ikinci bir açıklama daha yayımlayan Bakan Dandjinou, bir nakliye kamyonunun Sanmatenga kentindeki Barsalogho Guendbila noktasında mayına çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Remis Fulgance Dandjinou, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını da kaydetti.

Ordu halktan yardım istedi

Öte yandan güvenlik kaynakları, Yatenga kentinin Banh bölgesinde teröristlerin düzenlediği bir diğer saldırıda ise 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ordu saldırıların yapıldığı bölgelere operasyon düzenleyerek, yerel halktan askerlerle iş birliği halinde olmalarını talep etti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde OHAL devam ediyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.
Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
OHAL kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.

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