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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
27.09.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Burkalı protestocuya sarılan kadın polis soruşturuluyor

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Burkalı protestocuya sarılan kadın polis soruşturuluyor

Danimarka'da bir kadın polis hakkında, burkalı bir protestocuya sarıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Adı açıklanmayan polis memurunun soruşturma geçirmesine neden olay, Danimarka'da peçenin yasaklanmasına karşı Ağustos ayında düzenlenen bir protestoda yaşandı.

Muhafazakar Venstre partisi üyeleri, fotoğrafın medyada yer alması sonrası, kadın polis hakkında şikayette bulunmuştu.

Polisin savunmasını üstlenen avukat ise, müvekkilinin 'diyalog polisi' rolüne uygun hareket ettiğini söyledi.

1 Ağustos itibariyla Danimarka'da, "toplum içinde yüzü saklayan" tüm kumaşların giyilmesi yasaklandı.

Yasak kararında Müslüman kadınlara açık bir atıf yapılmıyor ancak peçe giyenlerin, 1000 Danimarka kronu ile cezalandırılacağını belirtiyor.

Yasağı ikinci kez uymamakta ısrar edenlere ise 10 katı fazla para cezası verilmesi öngörülüyor.

'POLİS HİÇBİR ZAMAN TARAF OLMAMALI'

Şikayet dilekçesini veren Venstre partisi üyesi Marcus Knuth, bu hareketin, "Danimarka polisinin yasalardan çok burka protestocularına sempati duyduğu izlenimi" verdiğini savundu.

Knuth ülke medyasına yaptığı açıklamada, "Polis siyasi bir tartışmada isteyerek ya da istemeden hiçbir zaman taraf olmamalı" dedi.

Kadın polisin avukatı Torben Koch ise Reuters haber ajansına, müvekkilinin, protestolarda gerilimi azaltmakla görevli biri olarak, diyalog polisi rolüne uygun hareket ettiğini söyledi.

Fransa Nisan 2011'de yüzü tamamen kapatan örtünün toplum içinde giyilmesini yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.

Hemen birkaç ay sonra da Belçika benzer bir kararı uygulamaya koydu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2017 yılında Belçika'nın peçe yasağının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığını hükme bağladı.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinde benzer yasaklar yürürlüğe konuluyor.

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