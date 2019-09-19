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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
19.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Burger King, artık çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtmayacak

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Burger King, artık çocuk menülerinde plastik oyuncak dağıtmayacak

Plastik atıklarını azaltma baskısı altındaki Amerikan fast food zinciri Burger King, bundan böyle çocuk menüleriyle birlikte hediye oyuncak vermeme kararı aldı.

Şirket, müşterilerine eski oyuncakları geri getirme çağrısı yaptı, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.

Burger King bu kararı Hampshire'da iki çocuğun plastik oyuncaklardan vazgeçilmesi için McDonald's ve kendilerine yaptığı çağrının ardından aldı.

McDonald's, müşterilerine oyuncak ya da yerine meyve seçeneği sunacağını açıkladı.

Kız kardeşlerin dilekçesini yarım milyon kişi imzaladı

9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin" diyerek internet üzerinden imzaya açtığı dilekçeye yarım milyondan fazla kişi destek verdi.

Dilekçede "Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" denildi.

Burger King'in açıklamasından birkaç saat önce McDonald's plastik oyuncaklardan vazgeçme planı olmadığını duyurmuştu.

Müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini belirten şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini açıkladı.

Burger King, eski oyuncakları toplamak için şubelerine çöp kutuları gönderileceğini, oyuncaktan vazgeçme kararıyla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını söylüyor.

Wrap adlı sürdürülebilirlik örgütünden Helen Bird, şirketin kararını "cesur bir adım" diye niteledi, Burger King'in oyuncakları şubelerde toplama kararının yerinde olduğunu zira bunların ev atıklarıyla birlikte geri dönüştürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Oyuncakların çoğu polimerlerden (polipropilen, ABS ve PET) yapılıyor. Bunların eritilmesi sırasında zararlı gazların açığa çıkmadığı belirtiliyor.

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