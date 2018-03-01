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    ‘Burası sözün bittiği yer’

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    01.03.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Hasan Özcan (19) için Londra’da Süleymaniye Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Türkiye’ye gönderilen cenaze cuma günü Gaziantep’in Kuşdam Güder köyünde toprağa verilecek.

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    • ‘Burası sözün bittiği yer’
    • ‘Burası sözün bittiği yer’
    • ‘Burası sözün bittiği yer’
    • ‘Burası sözün bittiği yer’

    CAMİDE taziyeleri kabul eden Hasan Özcan’ın babası Abdullah Özcan, hiç kimsenin böyle bir acıyı yaşamaması dileğini yineleyerek, şunları söyledi:

    “Burası sözün bittiği yer. Sevgili oğlum Hasan’ın cenaze namazına katıldım. Cenazeye katılan tüm eş dost aile üyelerine teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar bu zor günümüzde bu acı günümüzde herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Cenazemiz Gaziantep’e doğru gidecek. Cuma günü Gaziantep’te kendi köyümüzde defin olacak. Allah izin verirse Nizip’in Güder köyünde defin işlemini yapacağız.”

    ‘Burası sözün bittiği yer’

    4 KİŞİ GÖZALTINDA
    “Şu an soruşturma devam ediyor. Polisin verdiği bilgiye göre 4 kişinin yakalanması söz konusu. Olay ile ilgili daha henüz net bir şey yok. O yüzden şu an soruşturma devam ediyor. Bize fazla bilgi vermiyorlar takipçisi olacağız tabii ki, peşini bırakmayacağız. Başka Hasanlar ölmesin. Başka aileler acı çekmesin, diye elimden geleni yapacağım bundan sonraki dönemde. Bu gençler sahipsiz değil. Bizim yüreğimiz yandı. Başkasınınki yanmasın, bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

    ‘Burası sözün bittiği yer’

    TÜRKİYE YAKINDAN İLGİLENDİ
    Hasan Özcan’ın dayısı Fadıl Sönmez de yaptığı açıklamada, hem dostlarına hem de Türkiye’nin göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürler etti. Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı’nın konunun sürekli takipçisi olduğunu belirten Fadıl Sönmez, “Allah hepsinden razı olsun. Türkiye’den de Allah razı olsun. Onlar bize çok yardımları oldu. Dışişleri Bakanlığı’ndan başsağlığı dilekleri ile arıyorlar taziyelerini ilettiler. Dün de Başbakanlık’tan aradılar, İstanbul Milletvekili Metin Külünk Bey de aradı, Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmadılar” dedi.

    ‘Burası sözün bittiği yer’

    Etiketler: Hasan Özcan , Londra cinayet , Londra Süleymaniye Camisi , avrupadan haberler
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