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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
18.11.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Bulgarlar, hükümetin istifası için protestolar düzenledi

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Bulgaristan’da yoksulluk ve zamlar ile yolsuzluk iddiaları üzerine sokaklara dökülenler, Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifasını istedi. Başkent Sofya başta olmak üzere ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, hükümet istifaya davet edildi.

Bulgaristan’da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığındaki hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümet yetkililerinin istifası isteniyor. Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un hafta içi protestolar üzerine istifa etmesinin ardından bugün ülke genelinde yine protesto eylemleri düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen Bulgarlar, başkent Sofya başta olmak üzereÿülkenin büyük şehirlerinde protestolarda bulunup, komşu ülkelere giden kara yollarını kapattı. Sofya’da protestolar, başbakanlık ve parlamento binaları önünde gerçekleştirildi. Bulgarlar; yoksulluk, araç sigortası, akaryakıt zammı nedeniyle hükümetin istifasını ve politik siyaset sisteminin değişmesini isterken, başkentte trafik kilitlendi; bazı yollar ise kesildi.

Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, engelli çocuklara daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar" açıklamasında bulunmuştu. Engellilerin hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov’un "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekmişti.

Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Simeonov, hafta içi istifa etti. Simeonov’un istifasına yol açan engelli aileleri yine sokaklara çıkıp, hükümetin de istifa etmesi için gösterilerde bulundu.

YUNANİSTAN YOLUNU KAPATTILAR

Bulgaristan’ın Türkiye ile Yunanistan sınırındaki protestocular ise Haskova ve diğer şehirlerden gelenlerin toplanmasıyla Türkiye’ye 20, Yunanistan’a 3 kilometre uzaklıktaki Svilengrad ilçesinde toplandı. Belediye önünde protesto yapan göstericiler, daha sonra Hoskova’dan gelenlerle birlikte Yunanistan’a giden kara yolunu araçlarla trafiğe kapattı. Bulgar polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı ve göstericilere müdahalede bulunmadığı gözlendi.

Ailelerin soğuk havaya rağmen çocuklarıyla katıldığı protestolar sırasında Bulgar bayrakları taşınırken, sık sık düdükler çalındı. Protestocular ’Hükümet istifa’, ’Mafya istemiyoruz’, ’Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı. Protestolar, akşam saatlerinde kadar sürdürüldü.

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