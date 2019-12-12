Bulgaristan’dan sıcak mesaj: Türkiye’nin yeri doldurulamaz

Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye, boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ’la mücadelede ediyor.” dedi. Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan’a yasa dışı girişlerin durduğunun altını çizerek, “Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor ve Türkiye’den Bulgaristan’a tek bir yasa dışı göçmen girişi olmamıştır” diyerek Türkiye’nin yasa dışı göç konusundaki rolüne dikkat çekti. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almasına yönelik olarak NATO içinde yaşanan tartışmalara da değinen Borisov, Stoltenberg’in bu konuda açıklamaları bulunduğunu hatırlatarak, “Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sorunların, diyalog ve diplomasi ile çözülmesinden yana olduğunu belirten Borisov, “ABD Kongresi’ne akıl verecek değilim ancak diplomasi öncelikli rol oynamalı” dedi. Stoltenberg ise Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu kaydederek, “Türkiye terörle mücadelede kilit öneme sahip. Irak ve Suriye’yle komşu olan Türkiye, DEAŞ’la mücadelemizde son derece önemli bir rol oynuyor. 3.6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak aynı zamanda göç krizinde de kilit noktada” diye konuştu.