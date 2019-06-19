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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
19.06.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Bulgaristan’dan PKK’lı Karabağ için Türkiye’ye iade kararı

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Bulgaristan’dan PKK’lı Karabağ için Türkiye’ye iade kararı

Bulgaristan tarafından ülkede tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi İlhan Karabağ’ın, talep üzerine, Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi.

Türkiye’de ’terör örgütüne üye olma’ suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yasa dışı yollardan Bulgaristan’a kaçan PKK’lı İlhan Karabağ, 2017 yılında, bu ülkeden diğer ülkelere kaçak geçmek isterken yakalandı.

8 ay hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye’de arandığı ortaya çıkan PKK’lı Karabağ, siyasi baskı göreceği iddiasıyla Sofya Şehir Mahkemesi’ne başvurup, iltica talebinde bulundu.

Sofya yakınlarındaki Ovca Kupel Devlet Mülteciler Ajansı Kampı’nda tutulan Karabağ için Türkiye, ’terör örgütü üyeliği’nden yargılandığını belirterek, iade talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sofya Şehir Mahkemesi’nce 9 Nisan’da PKK’lı İlhan Karabağ’ın Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi. Sofya Temyiz Mahkemesi tarafından da Şehir Mahkemesi kararına uyularak, PKK’lı Karabağ’ın Türkiye’ye iadesiÿonaylandı.

Mahkemenin iade kararında, ’Türkiye’nin zanlı aleyhinde uyguladığı cezanın aşırı ağır ve sert olduğu söylenemez. Bu ceza çekilmeli’ sonucuna yer verildi.

PKK’lı İlhan Karabağ, Türkiye’ye iade edilinceye kadar Bulgaristan Milli Soruşturma Dairesi hücresinde tutulacak.

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