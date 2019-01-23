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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
23.01.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Bulgaristan'da grip salgını can almaya devam ediyor

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Bulgaristan'da grip salgını can almaya devam ediyor

Bulgaristan'ı bir haftadır etkisi altına alınan grip salgını nedeniyle biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken; 12 ilde de 'grip alarmı' verildi. Ülkede yaşayanların 3'te birini etkileyen salgın nedeniyle 1071 okulda eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.

Bulgaristan'da son bir haftadır yaşanan grip salgını şiddetini giderek artırırken, ölümlere de neden oldu. Ülkenin Blagoevgrad kentinde 5 yaşındaki bir çocuk ile Filibe kentinde 4, Pazarcık'ta ise 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gribe bağlı olarak öldü.

Ülkenin 12 kentinde grip alarmı verilirken, Burgas, Eski Zağra, Şumnu, Pazarcık, Smolyan, Yambol, Pernik, Varna, Sliven, Haskova ve Sofya'nın da aralarında bulunduğu kentlerdeki toplam 1071 okulda eğitimlere 27 Ocak tarihine kadar ara verildi.

Bulgaristanda grip salgını can almaya devam ediyor

Uzmanlar, grip salgınının henüz doruk noktaya ulaşmadığına dikkat çekerek, ay sonuna doğru salgının daha da etkili olacağı uyarısında bulundu. Sofya  Aliksandrovska Tıp Akademisi'nde aile hekimi Petya Lukarska, Bulgaristan'da durumun ciddi olduğunu belirterek, "Grip çok hızlı yayılıyor. Salgın genelde bağışıklığı daha zayıf olan kesimleri yani çocuklar ve yaşlıları etkiliyor. Şu an Bulgaristan'ın nerdeyse yarısında grip tehlikesi alarmı verildi, salgın ilan edildi. 1000'den fazla okul gripten dolayı tatil edildi. Daha ilk belirtilerde tedbirler alınmalı. Bu gribin ana belirtileri yüksek ateş, eklemlerde ağrı, halsizlik, nezle, öksürük. Hemen doktora başvurulmazsa, grip zatürreeye dönüşebilir. Bütün ilaç ve tedavileri sağlık görevlisi vermeli. Hastanın evde kalıp, toplu yerlerden uzak durması gerekir. Asla kimse tek başına tedaviye kalkmasın, hemen doktora başvursun. Bol sıvı ve vitamin de tüketilmelidir" dedi.

Bulgaristanda grip salgını can almaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Angel Kunçev ise grip salgının önümüzdeki hafta sonu doruk noktaya ulaşacağını ve şu an ülkenin üçte birini etkisi altına aldığını söyledi. Ülkede birçok  hastanede önceden planlanmış ameliyatlar ve ziyaretler ertelendi. Hastanelerin enfeksiyon bölümlerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ve bu bölümlerde yer kalmadığı belirtildi.

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